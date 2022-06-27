Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek, çalışmayı hafta sonra varmadan inşallah bitirecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonra varmadan inşallah bitirecekler. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle, tüm işçilerimizle ve emeklilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahipleri ailelerine yapılan ödemelerin göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız olmuyor. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardılar ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyeti uğramaması için gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için de inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımızın karşına bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir”

Ülkede hiç kimseyi enflasyona ezdirmeme sözlerini yerine getirmek için her fırsatı değerlendirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir. En kısa sürede müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emeklilerimle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarını ve emeklilerin yanında 13.7 milyon emeklimizin tamamının kapsadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.”

“Bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Detaylarını daha sonra açıklayacakları asgari ücret zammına ilişkin müjdeyi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum ve şu anda Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonra varmadan inşallah bitirecekler. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle, tüm işçilerimizle ve emeklilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız. Yılbaşında gelişmelere uygun şekilde çalışmalarımızın çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Ayrıca temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Okulların tatil olması ile birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağını iki uygulamayı başlatıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘müjde’ olarak nitelendirdiği açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

“Okulların tatil olması ile birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağını iki uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5 -18 yaş arasındaki evlatlarımıza hizmet verecek şekilde açık olacaktır. Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe sporun her branşında faaliyet gösteren okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 245 bin evladımız istifade etmiştir. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimize okullara davet ediyorum. Gençlerimize bir diğer müjdemizde, yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgili. Yine 81 ilimizin yurtlarında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacak. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine tanımalarına yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayacak kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz.”

“Mevcut destek programları gözden geçirilecek ve gerekiyorsa genişletilecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın önümüzdeki aylarda düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm haneleri ziyaret ederek insanları dinleyeceğini ve ihtiyaç tespiti yapacaklarını da vurgulayarak, “Bu tespitlere göre mevcut destek programları gözden geçirilecek ve gerekiyorsa genişletilecektir. Daha önce açıkladığımız 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili de bir müjdemiz var. Bu teşhis ile insülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini arttırmak amacıyla yaklaşık 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi bir cihaz temin edilecek. Bir diğer adımımız başarıyla uygulanan yaşlı ve engelli bakım projelerimizi milli bir programa dönüştürmek. Türkiye genelinde uygulanacak b u programla yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak. Hali hazırda 496 ilçemizde 32 bin vatandaşımızı kapsayan bu projeyi yeni bir milli programla 60 bin vatandaşımızı daha buna davet edecek şekilde genişletiyoruz. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir” açıklamasında bulundu.

“Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılacaktır”

Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli haberi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeyle ve ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış olacak. Yeni atanma sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.