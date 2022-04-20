Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesi ile ilgili, ’’Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dedi:

’’Süleyman Bey’in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye’deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması ile ilgili bir soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" diye cevap verdi.