Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"
Politika 28.02.2023, 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"
- "Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız"
- "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin’de halka hitap etti