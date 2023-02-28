Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"

Politika 28.02.2023, 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız"

- "Derdinize sıkıntınıza ortak olmak için bugün buradayız"

- "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin’de halka hitap etti

Yorumlar (0)