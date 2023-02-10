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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadırda kalmak isteyen vatandaşlarımızın 1 yıllık kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmesini sağlayacağız. İstedikleri yerde ev tutabilirler, yerleşebilirler. 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceğiz" d
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadırda kalmak isteyen vatandaşlarımızın 1 yıllık kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmesini sağlayacağız. İstedikleri yerde ev tutabilirler, yerleşebilirler. 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceğiz" dedi.
Politika 10.02.2023, 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çadırda kalmak isteyen vatandaşlarımızın 1 yıllık kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmesini sağlayacağız. İstedikleri yerde ev tutabilirler, yerleşebilirler. 1 yıl içinde yıkılan binaları yeniden inşa edeceğiz" dedi.