Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Projedeki 9 kilometrelik Hamur Çevre Yolu’nun önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Erdoğan, "Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos bölünmüş yolumuzun şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tarihi İpek Yolu’nun önemli güzergahını konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum. Murat Nehri üzerinde inşa edeceğimiz hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü şimdiden ulaşımın aksamasına engel oldu" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen yol ile Ağrı ile Patnos arasındaki mesafenin bir saat değil 35 dakikada kat edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır" diye konuştu.

"Yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum"

Projelerin bölgenin kalkınmasına önemli katkıları olacağını ifade eden Erdoğan, "Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum. Yaptığımız yatırımlarla Ağrı Dağı yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Karasıyla, havasıyla, demir yoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısının 26’dan 57’ye çıkarıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demir yollarımızı baştan sona yenileyerek bunu sağladık. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek, ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesisi etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun, artık sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması bu gerçeğe işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin refahının önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır"

Terör tehdidinin ülke sınırlarının dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp, kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu’nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekle kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitelerimizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı’yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Belediye Başkanımız Savcı Sayan kardeşimizin gayretlerini, çalışmalarını yakından takip ediyor; her safhadan destekliyoruz. Ağrı’nın 2023’te tercihini doğrudan yana kullanarak Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği yeri alacak yeni bir atılım başlatacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Ağrı’nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır"

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt’ten bu yana Anadolu’daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri, bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Serhat şehrimiz Ağrı, daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken bugün istikbalimize umutla bakmamızı sağlayan gelişmelerin adresi haline gelmiştir. Çünkü Ağrı, ülkemizden Kafkaslar’a, Orta Asya’ya, Güney Asya’ya, Çin’e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor. Hayata geçmesiyle Ağrı’nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. Bunun için öncelikle ülkemizin güven istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi; elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun, artık bu dönem geride kalmıştır. Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça, geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir."

"Gelin birlikte kazanalım"

Erdoğan, "Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Türkiye Yüzyılı’na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları Ağrı’dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz, dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep ’Gelin, birlikte kazanalım’ diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin, şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın" diye konuştu.