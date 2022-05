Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütün dünya teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılık, o hainlerin dengelerini bozmaya yetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK’ya karşı başlattığı direnişin 1000. gününde düzenlenen etkinlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonundan bağlantı yaparak ailelere seslendi. Erdoğan, "Sizler anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması o hainlerin bütün dengelerini bozmaya yetti" dedi.

Diyarbakır’da, oğlunun HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019’da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019’da evladına kavuştu. Akar’ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye’de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı. Diyarbakır’da ailelerin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 1000. gününde. 1000 günde, 301 ailenin katıldığı evlat nöbetinin zaferinde 35 evlat ailesine kavuştu, HDP yönetimi, Diyarbakır İl Başkanlığı binasının kepengi indirerek faaliyetlerini ilçe binalarına taşıdı. Ailelerin kararlı ve cesur direnişleri 1000. gününe girdi. Ailelerin eylem yaptığı HDP önündeki çadır yanında düzenlenen etkinlikle 1000. günlerini bütün dünyaya duyurdu. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, evlat nöbeti tutan aileler ile birlikte Diyarbakır ve Türkiye’nin birçok yerinden aileler katıldı.

"Sizler terör örgütü ve onun güdümündeki partiye çok önemli mesajlar verdiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’da bulunduğu programdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cep telefonuna bağlanarak ailelerin direnişini ve zaferini kutladı. Erdoğan, "Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diyarbakır’daki yüreği yanık annelere teşekkür ediyorum. Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Hala bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an evvel evlatlarına kavuşmasını diliyorum. Sizler terör örgütüne veya onun güdümündeki partiye Diyarbakır’dan çok önemli bir mesaj verdiniz. Bu ülkenin cesur ve dirayetli anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Evlatlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri taktirle takip ediyoruz. Mücadelenizin her aşamasında içişleri bakanımız ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yanınızda yer aldık. Bundan tam 1000 gün önce Hacire Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet, azim destanı olarak şimdi de tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza öyle kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor. Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması o hainlerin bütün dengelerini bozmaya yetti. Kandırılıp dağlara götürülüp ölüme sürüklenen her bir evladın sıkıntısını yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

"Diyarbakır’da annelerin verdiği mücadeleyi sınır ötesindeki harekatlarımızla tamamlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi güvenlik güçleriyle sınır ötesindeki harekatlarla tamamladıklarını söyledi. Erdoğan, "Diyarbakır ve diğer şehirlerimizde annelerin verdiği mücadeleyi sınırlarımızın ötesindeki harekatlarımızla tamamlıyoruz. Örgüte katılımın neredeyse sıfıra düşmesinde güvenlik güçlerimiz ve askerlerimizin operasyonları kadar sizlerin mücadeleniz de etkili olmuştur. Artık çocuklarımızı kandıramayan mevcut elemanlarını saflarında tutamayan terör örgütünün faaliyet sahalarını da birer birer kapatıyoruz. Suriye sınırları boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 kilometre derinlikteki güvenlik koridorunu tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kandırıp dağa götürme mekanizmasını tamamen ortadan kaldıracağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır. Bu milletin siz Diyarbakır annelerinden alacağı çok ders vardır. İnşallah bu kulaktan kulağa anlatılarak geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir. Bir kez daha her birinize teşekkürlerimi sunuyor, Rabbimden bir an evvel çocuklarınıza kavuşmanızı diliyorum" diye konuştu.

"Bu ülkeden teröre bir evlat daha gitmeyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik kuvvetlerinin ve annelerin verdiği mücadele ile gelinen noktada artık bu ülkeden teröre bir evladın daha gitmeyeceğini söyledi. Bakan Soylu, "Öncelikle burada büyük bir direnişin, büyük bir hak arayışının, büyük bir anlayışın, itirafın, evladını kaybeden anneler, babaların başkaldırışının, terörü bütün sonuçları ile beraber lanetleyen ve ortak kaldırma girişiminin evlat sevgisinin insan sevgisinin birlikte olma duygusunun tam 1000 gündür etrafında bulunan, bundan vazgeçmeyen ve bu anlayışını sürdürebilmek için tehditlerden baskılardan, evlatları ile tehdit edilme anlayışından korkmayan ve ürkmeyen 1000 gündür burada terör örgütüne insan kaynağı sağlayan siyasi partinin önünde bütün dünyaya haykıran, terör örgütünün bugün tamamen aracı olmuş bir siyasi partinin önünde itirazını dile getiren ve annelik, babalık duygusunun nasıl bir yüce duygu olduğunu, insanı korkudan uzak tuttuğunu ortaya koyan, birbirlerine tutunan, gözyaşlarını içine akıtan ama bir gün olsun terör örgütünü bitirmekten vazgeçmeyen evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin huzurundayız. Burada her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Annenin ne demek olduğunu bir kez daha dünyaya haykıran annelere müteşekkir olduğumuzu, bu ülkede terörden dolayı evlatlarını kaybeden anneler ve babalar adına bu başkaldırışların tarihi bir süreç olduğunu belirtmek istiyorum. Burada bugün Hakkari, Şırnak, Van, Batman, İzmir’den anneler var. Birlik içerisindeler. Burada bugün ülkemizin her noktasından gelen STK temsilcilerimiz var. Sendikalarımız HAK İŞ Genel Başkanı var. Siyasi parti temsilcilerimiz var. Bu süreçte annelerin büyük mücadelesine, evladına kavuşma isteğine, en önemlisi başka evlatlara bu anlayışı göstererek HDP ve PKK’nın tuzağına düşürmemesine yönelik bir çağrı var. Bütün dostlarımıza bu 1000. gününde minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anneler büyük bir değişim başlattı. Bu annelerin başlattığı bu değişimi bu ülkenin bir evladı olarak, bu hükümetin bir üyesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak büyük bir takdirle bir anne yüreğine imrenerek onların cesaretini gururla takip ediyoruz. Ne tür tehditlerle karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Hiçbirisinden yılmadıklarını biliyoruz. Hiçbir tehdidin evlat sevgisinden yüksek olmadığı bilinciyle nasıl mücadele ettiklerini biliyoruz. Direndiler ve 35 evlatlarını sökerek PKK’dan aldılar. Herkes buradan bilsin sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Allah nasip edecek bu ülkeden teröre bir evlat daha gitmeyecek, anaların gözyaşı dinecek ve ortadan kalkacak inşallah. Bu anneler ortaya koydukları bu direniş bu anlayışla beraber kendilerinden sonra gelecek çocuklara da annelere de ışık olacaklar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kalabalık PKK’ya lanet yürüyüşü gerçekleştirdi.