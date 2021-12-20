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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz.”
Politika 20.12.2021, 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Burs) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkarıyoruz.”