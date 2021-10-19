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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Kabore ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.
Politika 19.10.2021, 21:17 19.10.2021, 23:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo’nun başkenti Lome’de Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya dörtlü zirvesinin ardından Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ile bir araya geldi.