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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz" dedi.
Politika 26.05.2023, 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz" dedi.