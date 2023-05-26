Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz" dedi.