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Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

Politika 28.09.2022, 22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

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