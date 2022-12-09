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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan ile) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan ile) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak."

Politika 09.12.2022, 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan ile) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan ile) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak."

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