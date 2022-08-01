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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti.

Politika 01.08.2022, 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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