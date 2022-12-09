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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: “Sırp polisi ve askeri, Kosova topraklarına bir daha asla ayak basmayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak"
Politika 09.12.2022, 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz, bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak"