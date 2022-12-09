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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."

Politika 09.12.2022, 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."

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