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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: “Sırp polisi ve askeri, Kosova topraklarına bir daha asla ayak basmayacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."
Politika 09.12.2022, 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk."