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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Politika 09.12.2022, 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in katılımıyla Vahdettin Köşkünde daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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