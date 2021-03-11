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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Hrıstov Tcholakov’u kabul etti.
Politika 11.03.2021, 16:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Hrıstov Tcholakov’u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Hrıstov Tcholakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Tcholakov’un beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.