Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı: "ABD’nin yaptırımları kaldırma yönündeki adımları kağıt üzerinde iyi olabilir, ancak yeterli değil”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."
Politika 05.02.2022, 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz."