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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00’te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduysak, bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduysak, bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz."
Politika 12.04.2022, 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduysak, bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz."