Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar ülkemizin her meselesini nasıl hal yoluna koyduysak, bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz."

- "İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanının açılışını yapıyoruz."

-"2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatma kararı aldık."