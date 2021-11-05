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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11’ini tamamlayarak hizmete sunduk”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11’ini tamamlayarak hizmete sunduk”
Politika 05.11.2021, 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11’ini tamamlayarak hizmete sunduk”