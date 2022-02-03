Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız ve ardından Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştiremeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz” dedi.

Ukrayna ziyareti öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda özellikle ticaret, turizm ve savunma sanayii gibi alanlarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye’de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. İkili ticaret hacmimiz de 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7 buçuk milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Ziyaretim vesilesiyle imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşmasının bu hedefe bizi kısa sürede ulaştıracağına inanıyorum. Ukrayna’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumalarını ve bölgedeki gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak için tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesile ile bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

“(Rusya-Ukrayna) Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştiremeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz”

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim konusunda Türkiye’nin konumunun ve atacağı adımların sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bize vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştiremeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama bu görüşmeleri yaptıktan sonra da neyi nereye oturtacağımızı ve bu bölgenin önemli bir ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de bu her iki ülke arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı düşünüyoruz. Zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri sürekli, ‘Ukrayna için bir işgal söz konusu değildir, biz savaştan yana değiliz’ gibi buna benzer ifadeleri de hep kullanıyorlar biliyorsunuz. Biz de zaten benzer şeyleri sürekli söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“(Kabil Havalimanı) Görüşmelerimiz her iki ülke ile de devam ediyor”

Afganistan’da yer alan Kabil Havalimanı konusundaki çalışmaların ne aşamaya geldiğinin sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şuan da Taliban’ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi tavır takınacaklarını şuan da belirlemiş değiller. Bu son gelişme de malum Kabil Havalimanı’na bir 777 uçağının inmesi ve bu uçağın içerisinde de maalesef Taliban’ın kabul etmeyeceği şekilde bir çok yolcunun bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz tabi bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar ile buradaki desteğimizi sürdüreceğiz ve Kabil Havalimanında bu süreci bu şekilde ele almak üzere bu süreci işletelim istiyoruz. Görüşmelerimiz her iki ülke ile de devam ediyor” şeklinde konuştu.

“(İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog’un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek”

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’un ne zaman geleceğinin ve ziyaretin ne kapsamda olacağının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek ve bu ziyaret ile beraber ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine olumlu istikamette oturmanın gayreti içinde olacağız. Bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Belki de Sayın Hertzog’un gelmesinden önce de onların özel temsilcilerinin bize geldiği gibi biz de özel temsilcimizi İsrail’e göndererek bir ön çalışmayı arkadaşlarımızla yapacak ve buna göre de süreci başlatacağız” açıklamasında bulundu.

“(Osman Kavala) Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız”

Osman Kavala dosyasının AİHM’e intikal sürecinin başlatılmasının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Şuan da bizim mahkemelerimizin bu konu hakkında vermiş olduğu bir karar var. Eğer bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“(12 göçmenin Yunanistan sınırında donarak ölmesi) Yunanistan’ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz”

Yunanistan sınırında 12 göçmenin donarak vefat etmesinin sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak, öyle yenilir ve yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan’ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botları şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Şişlenmek suretiyle botların batırılması ve buradaki insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan’ın bu insanlara yönelik alışılmış tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuda bugüne kadar AB hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır ve bundan önceki adetlerini de değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum” dedi.