Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

- "Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."