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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

Politika 23.10.2022, 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

- "Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."

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