Son Dakika
Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."
Politika 23.10.2022, 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."
- "Son ziyaretimde Diyarbakır Cezaevi’ni boşaltma ve kültür merkezi yapma sözü vermiştim. Sözümüzü tuttuk. Adalet Bakanlığımız cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibariyle Diyarbakır cezaevi Adalet Bakanlığımızdan, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir."