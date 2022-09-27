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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Türkiye Aile Destek Programı’nda destek tutarımızı 850 TL-Bin 250 TL’ye yükseltiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP’ye ya CHP’nin gazeteci siyasetçi sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.
Politika 27.09.2022, 12:36
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.