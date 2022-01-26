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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail’le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız. Sayın Hertzog’un Şubat ayı başlarında bir ziyareti olacak.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Necip Hablemitoğlu suikastı) MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’da buldu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Necip Hablemitoğlu suikastı) MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ı Ukrayna’da buldu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuanda İ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuanda İstanbul.”
Politika 26.01.2022, 22:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuanda İstanbul.”