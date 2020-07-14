banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Mayıs'ta İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99 azaldı
Mayıs'ta İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99 azaldı
PFDK maske cezası yağdırdı
PFDK maske cezası yağdırdı
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Bunlar dine karşı değil İslamiyet'e karşıdır'
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 'Bunlar dine karşı değil İslamiyet'e karşıdır'
Sağlık Bakanı Koca: '33 gün sonra ilk kez binin altındayız'
Sağlık Bakanı Koca: '33 gün sonra ilk kez binin altındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir”

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, “BU SON SALDIRI YUKARI KARABAĞ HATTINDA DEĞİL, DOĞRUDAN İKİ DEVLET ARSINDAKİ SINIRLARDA VE AĞIR SİLAHLARLA YAPILMIŞTIR. BU DURUM, OLAYIN HERHANGİ BİR SINIR İHLALİ VE ÇATIŞMASI DEĞİL, DOĞRUDAN AZERBAYCAN’A YÖNELİK BİLİNÇLİ BİR TAARRUZ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR. BU SALDIRI ERMENİSTAN’IN ÇAPINI AŞAN BİR HADİSEDİR” DEDİ.

Politika 14.07.2020, 20:35 14.07.2020, 21:35
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arsındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan’a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu, Türkiye’nin her türlü saldırı karşısında Azerbaycan’ın yanında olacağını söyledi.

“Gerginliğin, Ermenistan’ın pervasız saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz”

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi, Kafkaslar’da, yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan’a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yukarı Karabağ’ın işgalinden beri bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan’ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arsındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan’a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç, provokatif bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorunun çözümü ile ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkartmaktır" dedi.

"Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz"

"Türkiye kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan’ın hakkını, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırın karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir" diyen Erdoğan, "Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm siyasi, diplomatik, sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, korona virüs salgınından kaynaklanan sağlık, alt yapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorununu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır. Ailelerinin geçimlerini sağlamak için ülkemizde çalışmakta olan onbinlerce Ermeni’nin de devletlerinin bu tutarsız davranışlarından rahatsız olduklarına inanıyorum. Bölge ülkelerinin, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’ı işgalinden beri süren saldırgan ve istikrarsızlığı körükleyen saldırganlıklarına karşı ilkeli ve samimi bir duruş sergilemeye devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29