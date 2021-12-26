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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl Ödülleri fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.
Politika 26.12.2021, 21:40 26.12.2021, 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.