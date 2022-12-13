Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konuda asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden de izin alacak değiliz"

- "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız"