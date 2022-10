Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz her geçen ay inmeye devam edecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi kendilerinin bildiğini, bunu telafi edecek tedbirleri aldıklarını belirterek, “Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. İnşallah yılbaşında tüm kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyip refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız” dedi. Erdoğan, faizin her ay inmeye devam edeceğini, yatırımcıyı faize ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanını 6’lı masa pankartı ile karşıladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-i Milliye Meydanı’nda toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. “Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa. Balıkesir efelerinden oy çıkmaz sana 6’lı masa” pankartını okuyarak konuşmasına başlayan Erdoğan, “Bizim insanımız, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evvel Allah koyarlar masaya. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse, şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Bilhassa da kuruluşun, kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yoktur. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir’deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür 2023’e yürüyor. Eliniz, diliniz dert görmesin diyorum. Dua ediyorum. Ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile geleceğe yürümeye var mıyız” dedi.

357 ayrı yatırım kaleminin açılışı yapıldı

Toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışını yapacağımız yatırımları özetlersek, dört ana başlıkta; ‘eğitim, sağlık, adalet ve emniyet’ dedik. Bu dört ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile güçlendirdik. Türkiye’yi 20 yılda hamdolsun bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedik. Anaokulundan liseye, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Binaları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin 15 ayrı yatırımını gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesini, Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonu’nu çeşitli ilçelerdeki saha, yurtlarını hizmete açıyoruz. İvrindi, Marmara, Gömeç ilçe hastanelerinin çeşitli ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezlerinin Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin ve çeşitli hastanelere yapılan ek binaların resmi açılışlarını yapıyoruz. Karesi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli kurum hizmet binaları, enerji yatırımları, altyapı yatırımlarının, Eti Maden Yatırımları’nın açılışlarını yine buradan gerçekleştiriyoruz. Durmak yok, yola devam . Çalışacağız, üreteceğiz istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı bununla patlatacağız” diye konuştu.

“30 milyar dolarlık ihracat 250 milyar dolara yaslandık”

“Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil, Türkiye” diyerek konuşmasını sürdüren Erdoğan, “6’lı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler. Ulaştırmada, Gönen-Manyas yolunun merkez havalimanı terminal binasının, sulamada Ardıçtepe Barajı ve çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yapıyoruz. Belediyelerimizin tamamladığı önemli yatırımlar var. Büyükşehir Belediyemiz yol yapımı, düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, altyapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdi.

6 Eylül, Karesi, Bigadiç, Havran, Kepsut, Dursunbey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerimizde çok sayıda eser ve hizmeti şehrimize kazandırdı. Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 milyar lirayı geçen, güncel değerle 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör tarafından yapılarak üretime geçirildi. Tüm kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı sokakta bırakmadık”

20 yıldır Balıkesir’e yapılan hizmetlerin özetini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balıkesir’imizin nereden geldiğini ifade etmek için son 20 yılda eserlerin özetini hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda Balıkesir’e 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ni kurduk. Gençlik ve Sporda 8 bin kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir’e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Çevre Şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir’de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 220 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir’de 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. İlk evim ilk işyerim adını verdiğimiz projemize Balıkesir’de şu ana kadar 42 bin başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilimizde 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Şehrimize kazandıracağımız millet bahçelerinden İvrindiyi tamamladık. Sındırgı, Kepsut ve Havran’daki projelerin yapımına devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı kış bekliyor"

“Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde benzer rol oynuyoruz. Hatırlarsanız bizim ekonomideki uygulamalarımızı birkaç ay öncesine kadar içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız programı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. Hep söylediğimiz gibi, biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Enerji ve emtia kriziyle başlayan sorunlar sebebiyle gelişmiş ülkeleri gerçekten sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim Elhamdülillah böyle bir derdimiz yok. Sadece doğalgaz, petrol, elektrik değil. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden pek çok sorun her an baş göstermek üzere pusuda bekliyor. Biz ise, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim tarafı iyi gidiyor, istihdamda en yüksek seviye olan 31 milyona dayandık. İhracat rekor kırıyor. Dış ticarette enerji maliyetlerindeki aşırı artış ve sanayide ara ürün ithalatından kaynaklı sapma yaşanıyor. İleride fazlasıyla telafi edecek potansiyele sahibiz. Her gün yeni müjde ve proje ile milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar, demiryolları yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz, fabrikalar kuruyor, konutlar inşa ediyoruz, savunma sanayisini güçlendiriyor harekâtlar yürütüyoruz" diye konuştu.

Diplomasi trafikleri yönettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Karadeniz’de artık sondaj gemilerimiz var mı. Kendi sondaj gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor, oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede sondaj gemimiz olacaktı. Burası Türkiye, iki tane de sismik araştırma gemimiz var. İnşallah şimdi doğalgazımızı da çıkardığımız andan it ibaren; Türkiye’nin nereye varacağını anlayın. Ziyaret ettiğimiz her şehirde onlarca yüzlerce eseri hizmete alıyoruz. Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen reformların müjdelerini paylaşıyoruz. Ülkemizi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini azim, kararlılıkla başarı ile yürütüyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın neresinde yaşayan yakınınız varsa, kendilerine sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaklardır. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız” ifadelerine yer verdi.

"Terör örgütlerini çökerttik"

Önemli olanın ülkenin ve milletin meselesini yapıcı yaklaşımla, yükü arttıran değil yük paylaşan anlayışla tartışma zemini ortaya koyabilmek olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu erdemden yoksun belli kesimler milletimizi karamsarlığa sürüklemek için pireyi deve yapıyor. Birileri de puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin ötesinde kazançlar sağlamaya çalışıyor. Devleti, milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara ne fırsatçılara meydanı bırakmayacağız. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeyi hayatın merkezine yerleştiren partiyiz. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleri mücadele ettik. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Gabarda, Cudi’de Tendürek’de besler deresinde artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini. Çünkü askerimiz, polisimiz güvenlik güçlerimiz hep birlikte bu mücadele ile terör örgütlerini çökertti. Artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla piknik yapabiliyor. Ne sıkıntılar yaşadık. Şimdi bunlar yok. Güneydoğu doğu tüm bu illerde geceleri saat 12’lere kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Küresel siyaset ve ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülkemiz ve milletimizin hakkını hukukunu savunduk. Bugün insanımızın güvenliğini, huzurunu, işini aşını geleceğini koruma üzerine kurulu yönetim anlayışımızla içeride ve dışarıda Türkiye’yi tüm badirelerden çıkartarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlerimize bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin genelinde 76 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok" diye konuştu.

"Yılbaşında refah kayıplarını telafi edeceğiz”

Göreve geldiklerinde öğrenci bursunun 45 lira olduğunun vurgulayan Erdoğan, “Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerinin ki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri eski Türkiye’nin hastalıkları arasında yer alan kamu maliyesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur. Eskiden harç alınıyordu. Bu harç sebebiyle gençler boykotlar yapıyordu. Biz geldik harcı tamamen kaldırdık. Şimdi harç yok. İsteyene burs, kredi veriyoruz. Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var.

Hani diyorlardı ya bir yılda yaparız. Bay Kemal sen hiçbir şey yapamazsın. Sen sosyal sigortalar kurumunu duman ettin, mahvettin. Savaş Ay’ın programında hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK’nın başında? Bundan bir şey olmaz. Aman dikkatli olalım” dedi.

“Faizler inmeye devam edecek”

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı: “Şayet, biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan bu Bay Kemal’e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da açmayacak. Şimdi biz, bu adamları atarken, bir şeyi görüyoruz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. İşte onlar bunlardır, bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023’ten itibaren yeni bir döneme gireceğiz. Siz kararlılık gösterdikten sonra biz bu yolda fedai can eylemişiz. Böyle de devam edeceğiz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiçbir adımı atmayacağız, attırmayacağız. Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanma ile mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Sorunumuz devletin batması değil, fiyatlarımızın dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar faiz lafını gevelemeye devam etsin biz üretim ve istihdamı destekleyeceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize akıl vermesin. Yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4’e düşürmüştük. Faizi 4,6’ya indirmiştik. Bunu biz yaptık. Yarın da yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadar demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarı ile neticelendirdiysek, mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mısınız? Balıkesir 2023’te tercihini büyük ve güçlü Türkiye’den yana yapmaya hazır mısın? 2053 vizyonuna sahip çıkarak, evlatlarına en değerli mirası bırakmaya hazır mısın? Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mısın? Balıkesir yanımızda olduğu müddet bize durmak, duraksamak yok”