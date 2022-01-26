Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Kar yağışını engellemek elimizde değil, ama gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tedbirleri almak durumda.”