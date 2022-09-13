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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Bu işyerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde konuştu.

Politika 13.09.2022, 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Bu işyerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni’nde konuştu.

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