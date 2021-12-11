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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz"

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığının tüm Türkiye’de düzenlediği ve İzmir’de 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, "Büyük Türkiye’nin hikayesinin başkahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum" dedi.

Politika 11.12.2021, 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz"

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığının tüm Türkiye’de düzenlediği ve İzmir’de 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, "Büyük Türkiye’nin hikayesinin başkahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum" dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Teşkilat Akademisi’nin İzmir ayağı, bugün Balçova Termal Otel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti İzmir Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, il yöneticilikleri ve 30 ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de ilerleyen saatlerde programa katılmasının beklendiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans ile katıldı

Akademi’nin İzmir ayağında video konferans ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, "AK Parti ’halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü payenin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye’yi eğitim, sağlık adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 2002’den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık. Ekonomimizi büyütürken, yediden yetmişe vatandaşlarımızın tamamının hak ve özgürlüklerini de genişlettik. Seçkinlerin, vesayetçilerin çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden, milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye’ye kavuştuk. AK Parti, millete ve milletin değerlerine sahip çıkmış, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş, millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti’nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar siyaset sahnesinden silinip giderken, AK Parti’nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen, dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur. Milletle bağımızı ne kadar güçlü ne kadar sağlam tutarsak Allah’ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur" diye konuştu.

"Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz"

2023 seçimlerine giden süreçte, parti teşkilatının ve çalışmalarının büyük öneminin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten bu yana AK Parti’nin girdiği tüm seçimlerde birinci parti olmasında partililerin büyük payı olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla, tahriklere kapılmadan, kavgaya gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2001’den beri hep olduğu gibi bugün de yarın da itidalli hareket edecek, siyasi rekabetin toplumsal husumete dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan, yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk dersinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen, burada tekrarlamak da fayda görüyorum, Türkiye’nin geleceği bizim çalışmamıza, sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine, gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle, davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken, diğer taraftan da siyaset kulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda, kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya, yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın, bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen, yeniden büyük Türkiye’nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı ve partimizi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğinize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Teşkilat Akademisi’nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Biz bir hikaye yazdık, 20 yıl boyunca ülkeye çok şey kazandırdık, hizmetler kattık. Bunun için gururluyuz. Heyecanımız dipdiri. Bu hikayenin kahramanı üyelerimizdir. Bu hikayenin kahramanı hepinizsiniz" açıklamasında bulunurken, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Sizlere güveniyoruz. Bu hikaye devam edecek. 2023’te de güçlenerek devam edecek. 2023’ün bir farkı var, İzmir’de de inşallah iktidar olacağız" diye konuştu.

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