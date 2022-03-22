Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, “Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz.“ dedi.