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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Pandemi sürecinde demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısında Rusya ve Ukrayna'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.
Politika 22.03.2022, 19:12 22.03.2022, 19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin, “Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Barış için çaba gösteriyoruz. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak görüyoruz.“ dedi.