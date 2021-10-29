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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: “Millet ittifakında bütünleşme var mı ki bölünme olsun”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi AKM tartışmalarında da sözümüzü eserlerimiz ve hizmetlerimizle söyledik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.
Politika 29.10.2021, 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 2.5 yılda tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.