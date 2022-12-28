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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor”
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.
Politika 28.12.2022, 20:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.