Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden zarar gören Bozkurt’a geldi.

Sel felaketinden zarar gören Bozkurt’a Sinop’tan helikopter ile gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterden sonra bindiği otobüsün önünden halkı selamlayarak ilçeye girdi. Erdoğan, cuma namazı için Bozkurt Yeni Camisi’ne geldi. Erdoğan’ın cuma namazı sonrasında halka hitap etmesi bekleniyor.