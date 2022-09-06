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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te müftülere hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği’nin (Riyaset) yeni binasını ziyaret ederek, müftülere hitap etti.
Politika 06.09.2022, 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek İslam Birliği’nin (Riyaset) yeni binasını ziyaret ederek, müftülere hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te ziyaretlerine devam ediyor. Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek İslam Birliği’nin (Riyaset) yeni binasını ziyaret ederek, müftülere hitap etti.
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