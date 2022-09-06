Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve Bosna Hersek ile ticaretimizin geliştirilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz" dedi.