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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Politika 06.09.2022, 19:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleri ile toplantısının ardından Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç’in kabrine çiçek bırakarak dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kabir ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir İzzetbegoviç eşlik etti.
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