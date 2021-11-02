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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.
Politika 02.11.2021, 16:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.
Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.