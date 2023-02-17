Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen kabulde Komsic, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.