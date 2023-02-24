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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Politika 24.02.2023, 17:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.