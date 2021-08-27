Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç ve Konsey üyeleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin daveti üzerine geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarına devam ediyor. Musalla Caddesi’nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey binası girişinde üyelerle aile fotoğrafı çektirmesinin ardından binaya girdi. Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi binasındaki Şeref Salonu’nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç ve aralarında Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik’in de bulunduğu Konsey üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.