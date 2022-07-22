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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.
Politika 22.07.2022, 14:39 22.07.2022, 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.