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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kulla

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.”

Politika 20.06.2022, 09:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kulla

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.”

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