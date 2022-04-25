Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Türkiye, Rusya Ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Ve Ukrayna ziyareti öncesi Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmede Rusya - Ukrayna savaşında son durum ve İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakereler değerlendirildi.

Guterres, Ankara Ziyareti sonrası salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gidecek.

Perşembe günü ise Kiev’de olması beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek.