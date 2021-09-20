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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Politika 20.09.2021, 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM 76. Genel Kurulu için ABD’nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nin açılışının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

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