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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti.
Politika 25.04.2022, 16:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti.