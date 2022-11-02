Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim uğruna ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son s

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim uğruna ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu, kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son söz milletimizin olacak."