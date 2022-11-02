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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim cari açığımız petrolden kaynaklanıyor. Bu konuda yeni adımlar var. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını kendileriyle görüşerek olumlu istikamette adımı atabileceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim cari açığımız petrolden kaynaklanıyor. Bu konuda yeni adımlar var. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını kendileriyle görüşerek olumlu istikamette adımı atabileceğiz."
Politika 02.11.2022, 23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim cari açığımız petrolden kaynaklanıyor. Bu konuda yeni adımlar var. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde fiyat politikalarını kendileriyle görüşerek olumlu istikamette adımı atabileceğiz."