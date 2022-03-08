Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet ülkeyi darda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor. Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, marketlerde bakkalarda ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz.

Sizler İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının eli ayağısınız. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gerken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, ayçiçek yağını, zeytinyağını stokluyorlar. Sonra yok diyerek böyle bir kampanyayı yürütüyorlar. Burada bir olacağız. Ahlaktan yoksun olanlara gereken dersi vereceğiz. İçişleri Bakanım ile dün bunu konuştum. Nerede bir stokçu var ise, ahlaksız var ise gerekeni yapacağız. Bunun hesabını verecekler.